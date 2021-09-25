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【知内】第３回定例町議会が２４日開会し、会期を３０日までの７日間と決...
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函館水墨画の会（加藤隆久会長）主催の「函館水墨画秀作展」が２３日、函...
道内在住の筆耕、漆工、木工、金工の作家作品を集めた展示会「北海道の職...
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【北斗】運送業の丸喜運送（市稲里２１８）と、関連会社のＫｏｋｏｒｏエ...
小麦など原料にこだわり、生クリームを使い仕上げた高級食パンを中心に販...
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北洋銀行（１０月１日、関係分） 本...