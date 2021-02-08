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渡島総合振興局は、食材ハンドブック「食彩王国南北海道」を８年ぶりに全...
【江差】各産業分野などの関係者と照井誉之介町長が対話する「まちづくり...
函館市福祉のまちづくり推進委員会が４日、市役所で開かれた。２０２２年...
函館市は５日、社会福祉施設などでの新型コロナウイルス感染拡大を防ぐた...
函館市は５日、街並みや雰囲気に調和した建築物などを表彰する「第２４回...
函館市は、水産・海洋関連の研究施設「函館市臨海研究所」（大町１３）の...
【札幌】鈴木直道知事は５日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染拡...
【知内】第１回町議会臨時会が５日開かれた。新型コロナウイルスワクチン...
【松前】第１回町議会臨時会が５日開かれた。新型コロナウイルスワクチン...
【北斗】産業や保健衛生などの分野で北斗市の発展に尽力した市民をたたえ...
日本航空（ＪＡＬ）は８日、丘珠空港の降雪の影響で、函館―丘珠間の１往...
【江差】町歴まち商店街は、全国から寄贈された「ひな飾り」で町内を彩る...
津軽海峡フェリーは８日、海上荒天の影響で函館―大間間の１往復２便を欠...
函館市内と渡島・桧山管内のスナック、バーなどでつくる函館社交飲食連合...
◇北斗市 （１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...
◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
【七飯】第１回町議会臨時会が８日、開かれた。新型コロナウイルスワクチ...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長）はこのほど、パラリンピックの正式競...
【森】交通事故抑止活動に尽力したとして、森自動車学校（鹿原悠平代表）...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は８日、新たな新型コロナウイルス感染者...