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渡島総合振興局と桧山振興局は、昨年１０月に函館市内で開いた商談会「道...
函館市は、４０～７４歳の国民健康保険加入者を対象に特定健康診査（特定...
【北斗】北斗市は８日、新型コロナウイルスの緊急経済対策の一環で昨年９...
【乙部】町議会第１回臨時会が８日に開かれた。町が町内宿泊施設利用者の...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
公明党函館市議団（松宮健治団長）と同党函館支部（小林芳幸支部長）は６...
道は、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け、道内６構成...
【札幌】鈴木直道知事は６日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染拡...
函館市は、昨年１０月末時点で要介護・要支援認定を受けた人が１万９６１...
函館市水産物地方卸売市場（豊川町）と市青果物地方卸売市場（西桔梗町）...
函館の創作凧（たこ）師、故梅谷利治さん（１９２９～２０１７年）の作品...
函館航空基地には１２人の航空整備士が配属され、機動救難士、パイロット...
函館で連日真冬日が続く中、我が家では年末から浴室上部にある暖房送風機...
渡島総合振興局と桧山振興局は、昨年１０月に函館市内で開いた商談会「道...
函館市内では昨年末から、最高気温が０度未満の「真冬日」となる寒さが続...
寒波に襲われた年明けの道南で、低温によるバッテリー上がり、積雪による...
○…函館市は、２月３、４の両日に函館短大（高丘町５２）で開く「自主防...
市立函館博物館は、２３日午前９時半から開く主催事業「冬の函館公園・函...
ＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ）は、１９９８年１２月の就航時から使用されてき...
新年明けましておめでとうございます。皆さまには健やかに新春をお迎えの...