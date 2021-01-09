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【乙部】町議会第１回臨時会が８日に開かれた。町が町内宿泊施設利用者の...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
公明党函館市議団（松宮健治団長）と同党函館支部（小林芳幸支部長）は６...
道は、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け、道内６構成...
【札幌】鈴木直道知事は６日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染拡...
函館市は、昨年１０月末時点で要介護・要支援認定を受けた人が１万９６１...
函館市水産物地方卸売市場（豊川町）と市青果物地方卸売市場（西桔梗町）...
正月休みが明けた４日、渡島、桧山管内の官公庁や企業では仕事始めを迎え...
函館市は、再整備事業を進めている西部地区で空き地や空き家などの流通を...
函館工業高校（小幡圭二校長）は７日、現職教員を対象としたプログラミン...
○…日本野鳥の会道南桧山は、１０日に開く「八雲町ユーラップ川流域探鳥...
首都圏の１都３県を対象とした緊急事態宣言の発令に合わせ、観光需要の喚...
市立函館保健所は８日、函館市内で８人が新型コロナウイルスに感染したと...
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昨年は新型コロナウイルスの感染拡大で、記者の通常業務である取材や記事...
急速に発達した低気圧が北海道付近を進んだ影響で、７日夜から８日にかけ...
函館音楽協会（宍戸雄一会長、会員１２６人）は今年度の函館音楽協会賞を...
函館市元町のフランス料理レストラン、メゾンフジヤ函館は、９～１１日の...
【北斗】北斗市は８日、新型コロナウイルスの緊急経済対策の一環で昨年９...