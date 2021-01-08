共産党地区委など新年度予算編成への要望書提出
地域で唯一の感染症指定医療機関・市立函館病院の職員、入院患者らに定期的なＰＣＲ検査を実施するよう要望。また、コロナ禍で離職した人を雇った事業者に支払う「離職者等緊急雇用奨励補助金」の金額と規模を拡充し、来年度も継続することを求めた。
このほか、市内道路や歩道での迅速な除排雪の実施や「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録を見据えた適切な環境整備などを盛り込んだ。（長内宏人）
公明党函館市議団（松宮健治団長）と同党函館支部（小林芳幸支部長）は６...
道は、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け、道内６構成...
【札幌】鈴木直道知事は６日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染拡...
函館市は、昨年１０月末時点で要介護・要支援認定を受けた人が１万９６１...
函館市水産物地方卸売市場（豊川町）と市青果物地方卸売市場（西桔梗町）...
正月休みが明けた４日、渡島、桧山管内の官公庁や企業では仕事始めを迎え...
函館市は、再整備事業を進めている西部地区で空き地や空き家などの流通を...
２０２０年の函館市は東京五輪や外国人観光客、クルーズ船の来航でにぎわ...
【札幌】鈴木直道知事は２５日、函館新聞のインタビューに答えた。コロナ...
函館市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券、飲食券の有効...
【木古内】道の駅「みそぎの郷きこない」館内のイタリアンレストラン「ど...
政府は７日、新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるため、東京と神奈川、...
函館市は７日、冬季閑散期の観光誘客につなげるため、市内のホテルや旅館...
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１１日に予定されていた「第７３...
【上ノ国】町汐吹の上ノ国漁港・汐吹地区所属の第二幸和丸（市山昭義船長...
【札幌】道と北海道中央バス（二階堂恭二社長）は５日、今年の世界文化遺...
市立函館保健所は７日、函館市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
公明党函館市議団（松宮健治団長）と同党函館支部（小林芳幸支部長）は６...
道警函館方面本部管内で２０２０年に発生した交通事故による死者数は、過...