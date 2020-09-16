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【江差】第３回町議会定例会が１６日開会し、会期を１７日までの２日間と...
【福島】福島町議会定例会９月会議が１６日開会した。会期を２４日までの...
【北斗】市議会決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０人）は１６...
第３回定例函館市議会は１５日、一般質問終了後２件の決議案などを議決し...
出村ゆかり氏（市政クラブ） 新型コロナウイルス感染症を踏まえ、流行期...
函館市は１５日、市内の宿泊者に配布している１人２０００円分のチケット...
【上ノ国】町議会第３回定例会が１５日開会し、会期を１７日までの３日間...
【森】第１回町議会９月会議は１５日、決算審査特別委員会に付託していた...
【北斗】市議会決算審査特別委員会（秋田敦也委員長、委員２０人）は１５...
安倍晋三首相（６５）の後継を決める１４日の自民党総裁選で、菅義偉官房...
【乙部】第３回町議会定例会が１６日開会し、一般質問に５人が登壇。寺島...
函館地方気象台によると、北海道付近が気圧の谷となり、暖かく湿った空気...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店農産物検査場で１６日、２０２０年産...
【江差】第３回町議会定例会が１６日開会し、会期を１７日までの２日間と...
ＪＡＬ（日本航空）は１６日、新型コロナウイルスによる旅客需要の減少が...
【福島】福島町議会定例会９月会議が１６日開会した。会期を２４日までの...