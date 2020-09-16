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【北斗】市議会決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０人）は１６...
第３回定例函館市議会は１５日、一般質問終了後２件の決議案などを議決し...
出村ゆかり氏（市政クラブ） 新型コロナウイルス感染症を踏まえ、流行期...
函館市は１５日、市内の宿泊者に配布している１人２０００円分のチケット...
【上ノ国】町議会第３回定例会が１５日開会し、会期を１７日までの３日間...
【森】第１回町議会９月会議は１５日、決算審査特別委員会に付託していた...
【北斗】市議会決算審査特別委員会（秋田敦也委員長、委員２０人）は１５...
安倍晋三首相（６５）の後継を決める１４日の自民党総裁選で、菅義偉官房...
大規模災害時に医療活動や行方不明者の捜索救助に当たる災害時多目的船（...
函館市は１４日、新型コロナウイルスの感染拡大に際して国や道、市が導入...
ＪＡＬ（日本航空）は１６日、新型コロナウイルスによる旅客需要の減少が...
【福島】福島町議会定例会９月会議が１６日開会した。会期を２４日までの...
北洋銀行（本店・札幌市）は１６日、ドコモ口座に加え新たにペイペイなど...
道南いさりび鉄道は１６日、大雨の影響で、同線の上下線で一時運転を見合...
【北斗】市議会決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０人）は１６...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連客が１１日、知内の涌元港から遊漁船...
函館山沖の船イカは好調が続いていて、一人平均２５～３０匹ほど釣れてい...
【札幌】道と札幌市は１６日、道内で新たに１１人が新型コロナウイルスに...