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第３回定例函館市議会は１５日、一般質問終了後２件の決議案などを議決し...
函館市は１５日、市内の宿泊者に配布している１人２０００円分のチケット...
【上ノ国】町議会第３回定例会が１５日開会し、会期を１７日までの３日間...
【森】第１回町議会９月会議は１５日、決算審査特別委員会に付託していた...
【北斗】市議会決算審査特別委員会（秋田敦也委員長、委員２０人）は１５...
安倍晋三首相（６５）の後継を決める１４日の自民党総裁選で、菅義偉官房...
大規模災害時に医療活動や行方不明者の捜索救助に当たる災害時多目的船（...
函館市は１４日、新型コロナウイルスの感染拡大に際して国や道、市が導入...
藤井辰吉氏（市政クラブ） 冬季および新年度に向けた観光政策への検討は...
合流新党「立憲民主党」に参加した逢坂誠二衆院議員（道８区）が１４日、...
第３回定例函館市議会は１５日、一般質問終了後２件の決議案などを議決し...
放課後等デイサービスあすもグループと一般社団法人道南ｅスポーツ協会は...
出村ゆかり氏（市政クラブ） 新型コロナウイルス感染症を踏まえ、流行期...
【松前】町は１５日付で、７日間、正当な理由がなく欠勤したとして、総務...
函館大妻高校（池田延己校長）で１４日、若者の魚類消費拡大につなげよう...
函館市内の英語好きな高校生でつくる学生団体「ＴｅｅｎｓＬａｂ（ティー...
みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
安倍晋三氏の後継を決める自民党総裁選で、菅義偉官房長官が新総裁に選ば...
【七飯】函館黒船地域活性化協議会（小林一輝会長）は１０月２、３の両日...
五稜郭タワー（函館市五稜郭町）は、渡島・桧山管内に住む６５歳以上を対...