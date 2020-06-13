この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） 新型コロナウイルスの影響で議論が見...
第２回定例函館市議会は１２日、一般質問終了後、今年度一般会計補正予算...
新型コロナウイルスの影響に伴う収入の減少による道税の徴収猶予の特例制...
【北斗】市議会文教厚生常任委員会（仲村千鶴子委員長）は１２日、本会議...
【福島】早稲田大学マニュフェスト研究所（顧問：北川正恭・早大名誉教授...
函館市が新型コロナウイルスの感染拡大に際して国や道、市が導入した支援...
函館市は市内に営業所を置くバス、タクシー事業者を対象とした特別支援金...
【松前】松前町議会第２回定例会は１１日、５氏が一般質問に登壇した。新...
島昌之氏（民主・市民ネット） 新型コロナの影響で生活保護の相談・申請...
函館市教委は１１日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休校などで、...
取材で函館市の三森山に入り、山菜採りをしたことがあるが、仕事を忘れて...
道高野連は１２日、今夏の第１０２回全国高校野球選手権大会とその出場権...
函館市は１２日、３、４月に市の「子どもなんでも相談１１０番」に寄せら...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） 新型コロナウイルスの影響で議論が見...
函館の歴史を学ぼう会（石田恒彦代表）の６月講座が１２日、函館市中央図...
第２回定例函館市議会は１２日、一般質問終了後、今年度一般会計補正予算...
ホテル函館ひろめ荘と南かやべ保養センター（大船町８３２）を運営する新...
函館市教委は１１日、市内小中学生約１万４６００人を対象に自宅でインタ...
〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１３日...