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【札幌、旭川、小樽】道などは１０日、道内で新たに２０２５人が新型コロ...
市立函館保健所は１０日、函館市内で新たに７６人（市外１人含む）が新型...
函館市教委は９日、市立の２小学校で児童の新型コロナウイルス感染が確認...
イランに古くから伝わる伝統の敷物「キリムとギャベ」を展示販売する企画...
函館市宮前町の亀田川に架かる新世橋付近で、地元住民が植えたマンサクの...
【乙部】江差署は７日、乙部駐在所に運転免許証自主返納の相談を受け付け...
【札幌、旭川、小樽】道などは９日、道内で新たに１９８５人が新型コロナ...
市立函館保健所は９日、函館市内で新たに８５人が新型コロナウイルスに感...
第一管区海上保安本部（小樽市）はこのほど、江差町の鴎島灯台の航路標識...
函館市教委は１０日、市立の２小学校で児童の新型コロナウイルス感染が確...
【上ノ国】第１回町議会定例会は１０日、本会議を再開。予算審査特別委員...
【松前】第１回町議会定例会は１０日、本会議を再開。３月３１日で任期満...
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◇北斗市 （１１日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時...
◇北斗市（１１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
「第３２回ＭＯＡ美術館全国児童作品展」（岡田茂吉美術文化財団主催）の...