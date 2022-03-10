市立函館保健所は１０日、函館市内で新たに７６人（市外１人含む）が新型コロナウイルスに感染したと発表した。年代・性別非公表の２人が死亡、市内の学童保育所１カ所でクラスター（感染者集団）も発生。感染者数の累計は７７４５人となった。

また、道は函館以外の渡島管内で４９人、桧山管内で９人の感染を確認。道南全体では１３４人となった。

同保健所によると、感染者は１０歳未満１４人、１０代５人、２０代と６０代が各９人、３０代１２人、４０代１１人、５０代と７０代が各６人、８０代３人、９０歳以上１人。男女比は男性３４人、女性４２人。

無症状７人、軽症６８人、中等症１人で、入院中は７人、入院などで調整中は６９人。うち６０人に既往患者との接触歴があった。