【速報】函館７６人、渡島４９人、桧山９人感染
また、道は函館以外の渡島管内で４９人、桧山管内で９人の感染を確認。道南全体では１３４人となった。
同保健所によると、感染者は１０歳未満１４人、１０代５人、２０代と６０代が各９人、３０代１２人、４０代１１人、５０代と７０代が各６人、８０代３人、９０歳以上１人。男女比は男性３４人、女性４２人。
無症状７人、軽症６８人、中等症１人で、入院中は７人、入院などで調整中は６９人。うち６０人に既往患者との接触歴があった。
【札幌、旭川、小樽】道などは１０日、道内で新たに２０２５人が新型コロ...
函館市教委は９日、市立の２小学校で児童の新型コロナウイルス感染が確認...
イランに古くから伝わる伝統の敷物「キリムとギャベ」を展示販売する企画...
函館市宮前町の亀田川に架かる新世橋付近で、地元住民が植えたマンサクの...
【乙部】江差署は７日、乙部駐在所に運転免許証自主返納の相談を受け付け...
【札幌、旭川、小樽】道などは９日、道内で新たに１９８５人が新型コロナ...
市立函館保健所は９日、函館市内で新たに８５人が新型コロナウイルスに感...
第一管区海上保安本部（小樽市）はこのほど、江差町の鴎島灯台の航路標識...
電気・設備工事業の「ケイソー」（函館市山の手１）は４日、新型コロナウ...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数が減少傾向にある。今月２日から８...
【札幌、旭川、小樽】道などは１０日、道内で新たに２０２５人が新型コロ...
市立函館保健所は１０日、函館市内で新たに７６人（市外１人含む）が新型...
２０１７年設立。知内町、函館市、北斗市など道南地域の公有林、民有林の...
「毎日を楽しく過ごす女性を増やしたい」 健康で美しく、自分を好きにな...
練れば練るほど香り立つごまの風味が主役 ２０１１年に創業した「らーめ...
東富岡町会（笹原志郎会長）は５日、同町会館で「新１年生入学を祝う日」...
ＮＨＫ函館放送局と函館市、函館市文化・スポーツ振興財団では、函館市市...
コロナ禍で気軽に旅行に行けなくなり、鉄道や飛行機にしばらく乗っていな...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は、農業でアルバイトをしたい...
創立６５周年を迎える会員制組織、はこだて音楽鑑賞協会は２０２２年度の...