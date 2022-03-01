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函館市企業局と、同局が業務委託している水道修繕センター（西桔梗町）に...
渡島教育局は２月２８日、生徒の新型コロナウイルス感染により、函館西高...
函館少年刑務所は２月２８日、５０代男性職員と１０代男性受刑者の各１人...
道南いさりび鉄道は２月２８日、列車の運転業務を行う４０代男性社員１人...
【福島】町観光協会は２月１５日に開いた理事会で、５月９日に開催予定だ...
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【乙部】今年度末で１４３年あまりの歴史に幕を閉じる栄浜小学校（安田善...
【森】今年度で休校となる濁川小学校（西館純校長、児童５人）で２月２６...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽４日＝...
函館市教委は１日、市立の小・中学校計２校で児童・生徒の新型コロナウイ...
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調理に水を使い分け夫婦二人三脚でつなぐ味 「そば処いがら志」が暖簾を...
子どもを一番に考えた時に、できること 発達障がいやヤングケアラーとい...
飲食事業などを手掛けるＭＹＧ（函館市亀田町、伊藤義彦社長）はこのほど...