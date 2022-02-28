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道南いさりび鉄道は２月２８日、列車の運転業務を行う４０代男性社員１人...
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市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに５１人が新型コロナウイルスに...
昨年３月１日に５７歳で亡くなった三輪貞治・北海道坂本龍馬記念館前館長...
函館市の五稜郭公園では、厳しい寒さで凍結していた堀の氷や雪が解け始め...
【札幌】北海道労働局（上田国士局長）は、道内のハローワーク利用促進を...
公益社団法人函館法人会青年部会（田口輝部会長、部会員４７人）は２４日...
【札幌、旭川、小樽】道などは２７日、道内で新たに２４６３人が新型コロ...
旧丸井今井呉服店函館支店の建物を活用した函館市末広町の公共施設「函館...
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函館少年刑務所は２月２８日、５０代男性職員と１０代男性受刑者の各１人...
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◇北斗市 （２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
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