【速報】函館で６２人、渡島３５人、桧山１人
市内感染者は年代別で、１０歳未満１０人、１０代４人、２０代８人、３０代１２人、４０代１２人、５０代６人、６０代４人、７０代１人、８０代３人、９０歳以上２人。男性２９人、女性３３人。４６人に既往患者と接触歴があった。軽症者は５２人、無症状８人、中等症２人。２人が入院、６０人が入院調整中。
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