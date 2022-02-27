函館新聞電子版

【速報】函館で６２人、渡島３５人、桧山１人

　市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに６２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。市内感染者の累計は６９３３人となった。道検査分では函館を除く渡島管内で３５人、桧山で１人が確認され、道南では９８人となった。
　市内感染者は年代別で、１０歳未満１０人、１０代４人、２０代８人、３０代１２人、４０代１２人、５０代６人、６０代４人、７０代１人、８０代３人、９０歳以上２人。男性２９人、女性３３人。４６人に既往患者と接触歴があった。軽症者は５２人、無症状８人、中等症２人。２人が入院、６０人が入院調整中。
　
    Twitter
    Facebook
    LINELINE
    Mail

      社会

      道内で２４６３人感染

      [ 社会 ]

      　【札幌、旭川、小樽】道などは２７日、道内で新たに２４６３人が新型コロ...

      道内で２４６３人感染

      函館西署で１人感染

      [ 社会 ]

      　道警は２６日、函館西署の２０代の男性巡査１人が新型コロナウイルスに感...

      函館西署で１人感染

      道内で２４６８人感染

      [ 社会 ]

      　【札幌、旭川、小樽】道などは２６日、道内で新たに２４６９人が新型コロ...

      道内で２４６８人感染
      社会 記事一覧へ

      最新記事

      起業人／ロカラ　中川真吾さん

      [ 起業人 ]

      　■地元生産者の情熱を伝える 　道南で生産されたこだわりの食品を販売...

      起業人／ロカラ　中川真吾さん

      道内で２４６３人感染

      [ 社会 ]

      　【札幌、旭川、小樽】道などは２７日、道内で新たに２４６３人が新型コロ...

      道内で２４６３人感染

      函館西署で１人感染

      [ 社会 ]

      　道警は２６日、函館西署の２０代の男性巡査１人が新型コロナウイルスに感...

      函館西署で１人感染

      ひな祭りの工作楽しむ　市中央図書館

      [ イベント・セミナー ]

      　函館市中央図書館で２６日、ひな祭りイベントが開かれ、市内の親子６組１...

      ひな祭りの工作楽しむ　市中央図書館
      最新記事一覧へ
      休日当番医
      渡島・檜山管内
      休日当番医２月２７日
      函館新聞電子版とは
      函館新聞 電子版 お申込み
      ご購読申し込み月は無料

      電子版 試読申し込み（１週間 無料）

      休刊日のお知らせ

      函館新聞宅配購読お申込み

      お試し（１週間）もございます。

      フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

      きょうの人生指針／誕生月占い

      最新ニュース

      起業人／ロカラ　中川真吾さん

      起業人／ロカラ　中川真吾さん

      道内で２４６３人感染

      道内で２４６３人感染

      缶酎ハイなど万引き疑いで７０歳男を逮捕

      缶酎ハイなど万引き疑いで７０歳男を逮捕

      【速報】函館で６２人、渡島３５人、桧山１人

      【速報】函館で６２人、渡島３５人、桧山１人

      災害ボランティアの心得学ぶ　市社協がオンライン研修会

      災害ボランティアの心得学ぶ　市社協がオンライン研修会

      歩行者事故抑止にオリジナル反射パスケース開発　大谷短大・大谷高の１２人

      歩行者事故抑止にオリジナル反射パスケース開発　大谷短大・大谷高の１２人

      函館西署で１人感染

      函館西署で１人感染

      九谷青窯の仕事ぶりを楽しんで　工芸舎で九谷焼を展示販売

      九谷青窯の仕事ぶりを楽しんで　工芸舎で九谷焼を展示販売

      ＳＤＧｓスペシャル講演会、平田氏が講演

      ＳＤＧｓスペシャル講演会、平田氏が講演

      ひな祭りの工作楽しむ　市中央図書館

      ひな祭りの工作楽しむ　市中央図書館

      最新動画

      ハマチャンのタコヤキ／焼きたてにこだわり提供

      ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『チャイカ』函館サモワール　フルーツハニー

      フルーツサンド専門店函果堂／〝新鮮本位〟がモットー

      らぁ～めんＫＵＵ－ＢＥ／〝こっさり系〟ラーメンをどうぞ

      Ｃａｆé樹～ＩＴＳＵＫＩ～／「ローストビーフピラフ」お薦め

      動画一覧
      道南リサーチ
      周年特集バナー
      周年特集バナー

      ニュースカレンダー

      アクセスランキング

      アクセスランキング一覧

      道南市町村ニュース

      長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
      地域ニュース一覧

      紙面ビューア

      函館新聞紙面

      2月27日の紙面

      デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

      公式 Facebook
      公式 Twitter

      2月27日のイベント情報

      2022年2月のイベント
      ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

      関連サイト