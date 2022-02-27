市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに６２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。市内感染者の累計は６９３３人となった。道検査分では函館を除く渡島管内で３５人、桧山で１人が確認され、道南では９８人となった。

市内感染者は年代別で、１０歳未満１０人、１０代４人、２０代８人、３０代１２人、４０代１２人、５０代６人、６０代４人、７０代１人、８０代３人、９０歳以上２人。男性２９人、女性３３人。４６人に既往患者と接触歴があった。軽症者は５２人、無症状８人、中等症２人。２人が入院、６０人が入院調整中。

