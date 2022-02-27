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青函フェリーは２６日、「はやぶさ」の船員に新型コロナウイルスの濃厚接...
北海道付近の上空に暖かい空気が流れ込んだ影響で、２６日は全道的に気温...
【札幌、旭川、小樽】道などは２６日、道内で新たに２４６９人が新型コロ...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに１１１人の新型コロナウイルス...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（３～５月）の天候の見通し...
北海道行政書士会函館支部（嶋田不二雄支部長、会員１４０人）は２２日、...
【北斗】暴風雪で視界が遮られる「ホワイトアウト」が原因で発生した、２...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに９７人が新型コロナウイルスに...
映画やＣＭに出演し、ＳＮＳで人気の函館在住、柴犬コウちゃんのオモロか...
道警は２５日、函館方面本部の３０代男性警部補と函館西署刑事部門の２０...
函館市社会福祉協議会は２５日、「災害ボランティア研修会」をオンライン...
歩行者の交通事故被害を防ごうと、道警函館方面本部と函館大谷短期大学、...
道警は２６日、函館西署の２０代の男性巡査１人が新型コロナウイルスに感...
石川県能美市の九谷青窯で腕を磨く若手陶工５人の作品を展示販売する「第...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）主催のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）...
函館市中央図書館で２６日、ひな祭りイベントが開かれ、市内の親子６組１...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は３月１３日午後２時から、函館市芸術...
全国紙の一面トップに「ロシア、ウクライナ侵攻」の見出しがそろった２５...
昨年、函館市内で５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）が...
北斗市を中心とする地域が激しい暴風雪に見舞われた２１日。同市内の函館...