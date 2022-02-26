この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌、旭川、小樽】道などは２６日、道内で新たに２４６９人が新型コロ...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに１１１人の新型コロナウイルス...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（３～５月）の天候の見通し...
北海道行政書士会函館支部（嶋田不二雄支部長、会員１４０人）は２２日、...
【北斗】暴風雪で視界が遮られる「ホワイトアウト」が原因で発生した、２...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに９７人が新型コロナウイルスに...
映画やＣＭに出演し、ＳＮＳで人気の函館在住、柴犬コウちゃんのオモロか...
道警は２５日、函館方面本部の３０代男性警部補と函館西署刑事部門の２０...
渡島教育局は２５日、函館西高校で生徒への新型コロナウイルス感染を確認...
函館市教委は２５日、市内５小学校で児童の新型コロナウイルス感染が確認...
北海道付近の上空に暖かい空気が流れ込んだ影響で、２６日は全道的に気温...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・小児科】あんざい...
【札幌、旭川、小樽】道などは２６日、道内で新たに２４６９人が新型コロ...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに１１１人の新型コロナウイルス...
ＡＩＲＤО（エアドゥ）は２４日、新型コロナウイルスの影響による需要動...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（３～５月）の天候の見通し...
【厚沢部】厚沢部町（渋田正己町長）は２５日、２０２２年度予算案を発表...
【厚沢部】渋田正己町長は、３月３１日に一身上の都...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は２２日、技術等級１級試...