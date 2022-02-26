【速報】函館で１１１人、新規クラスター１件 渡島５２人、桧山３人
同保健所によると、市内感染者は年代別で、１０歳未満１７人、１０代１８人、２０代１１人、３０代１５人、４０代１６人、５０代１２人、６０代２人、７０代４人、８０代６人、９０歳以上１０人。男性６３人、女性４８人。９１人に既往患者との接触歴があった。軽症者は９１人で無症状２０人。６人は入院し、１０５人が入院等調整中。
また、道検査分では函館を除く渡島管内で５２人、桧山で３人が確認され、道南では１６６人となった。
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