市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに１１１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。市内感染者の累計は６８７１人。また、市内障害者支援施設で２４、２５日に計１１人の感染者を確認し、クラスター（感染者集団）と認定した。

同保健所によると、市内感染者は年代別で、１０歳未満１７人、１０代１８人、２０代１１人、３０代１５人、４０代１６人、５０代１２人、６０代２人、７０代４人、８０代６人、９０歳以上１０人。男性６３人、女性４８人。９１人に既往患者との接触歴があった。軽症者は９１人で無症状２０人。６人は入院し、１０５人が入院等調整中。

また、道検査分では函館を除く渡島管内で５２人、桧山で３人が確認され、道南では１６６人となった。