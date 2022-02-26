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【北斗】暴風雪で視界が遮られる「ホワイトアウト」が原因で発生した、２...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに９７人が新型コロナウイルスに...
映画やＣＭに出演し、ＳＮＳで人気の函館在住、柴犬コウちゃんのオモロか...
道警は２５日、函館方面本部の３０代男性警部補と函館西署刑事部門の２０...
渡島教育局は２５日、函館西高校で生徒への新型コロナウイルス感染を確認...
函館市教委は２５日、市内５小学校で児童の新型コロナウイルス感染が確認...
道南いさりび鉄道は２５日、線路除雪業務を行う７０代男性社員１人が新型...
函館少年刑務所は２５日、２０代男性職員１人と同男性受刑者２人が新型コ...
【北斗】市は２５日、本庁舎勤務の管理職職員１人（年齢、性別非公表）が...
ＡＩＲＤО（エアドゥ）は２４日、新型コロナウイルスの影響による需要動...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（３～５月）の天候の見通し...
【厚沢部】厚沢部町（渋田正己町長）は２５日、２０２２年度予算案を発表...
【厚沢部】渋田正己町長は、３月３１日に一身上の都...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は２２日、技術等級１級試...
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国公立大の２０２２年度２次試験の前期日程が２５日、全国で始まった。函...
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【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は、農産物直売所「あぐりへい...