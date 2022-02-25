函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    社会

    市立小中高校で学級閉鎖

    [ 社会 ]

    　函館市教委は２４日、市立の小、中、高校計７校で児童・生徒の新型コロナ...

    市立小中高校で学級閉鎖

    函館税関職員１人がコロナ感染

    [ 社会 ]

    　函館税関は２４日、同税関総務部の職員１人が新型コロナウイルスに感染し...

    函館税関職員１人がコロナ感染

    道内で２６２１人感染

    [ 社会 ]

    　【札幌、旭川、小樽】道などは２４日、道内で新たに２６２１人が新型コロ...

    道内で２６２１人感染
    社会 記事一覧へ

    最新記事

    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    ３月１０日にＩＣＴ文化講演会　日本語学者・金田一氏講演

    ３月１０日にＩＣＴ文化講演会　日本語学者・金田一氏講演

    函館市、入学準備金の対象拡大　中学卒業世帯にも

    函館市、入学準備金の対象拡大　中学卒業世帯にも

    木古内町新年度予算案　一般会計４２億円

    木古内町新年度予算案　一般会計４２億円

    函館市の３回目ワクチン接種、４月分予約枠２万人超分

    函館市の３回目ワクチン接種、４月分予約枠２万人超分

    いかぽっぽ／サクラ開花予想　函館は４月２５日

    いかぽっぽ／サクラ開花予想　函館は４月２５日

    函館国際ホテルで外国人対象の食料支援イベント　２５日開催

    函館国際ホテルで外国人対象の食料支援イベント　２５日開催

    函館江差道の通行止め全面解除　事故発生から３日ぶり

    函館江差道の通行止め全面解除　事故発生から３日ぶり

    七飯の建設会社を労働安全衛生法違反疑いで書類送検

    七飯の建設会社を労働安全衛生法違反疑いで書類送検

    イチゴのスイーツ多彩　フォーポイント、土日限定でブッフェ

    イチゴのスイーツ多彩　フォーポイント、土日限定でブッフェ

    木古内道の駅、ＩＣ開通へカウントダウンで盛り上げる

    木古内道の駅、ＩＣ開通へカウントダウンで盛り上げる

    最新動画

    ハマチャンのタコヤキ／焼きたてにこだわり提供

    ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『チャイカ』函館サモワール　フルーツハニー

    フルーツサンド専門店函果堂／〝新鮮本位〟がモットー

    らぁ～めんＫＵＵ－ＢＥ／〝こっさり系〟ラーメンをどうぞ

    Ｃａｆé樹～ＩＴＳＵＫＩ～／「ローストビーフピラフ」お薦め

    動画一覧
    道南リサーチ
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    2月25日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    2月25日のイベント情報

    2022年2月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト