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ハートランドフェリーは２２日、海上荒天で江差―奥尻間の１往復２便を欠...
函館市の１日当たりの新型コロナウイルス感染者数が、２１日発表分で３６...
道は、今年度初めて実施した北方領土動画コンテストの受賞者をこのほど発...
ＪＲ北海道は２１日、低気圧による暴風雪の影響で、２２日も函館―札幌間...
函館市教委は２１日、市立の小・中・高校計８校で児童生徒の新型コロナウ...
道南いさりび鉄道は２１日、線路除雪業務を行う６０代男性２人と駅輸送業...
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○…「フルーツサンド専門店函果堂（かんかどう）」（長谷...
日本ハム（大阪）のグループ企業でハム・ソーセージ販売、函館カール・レ...
函館市亀田交流プラザの高齢者コーナーは１９日、プラチナクラス体験講座...
〇…道は、２５日午前１０時半から今年度の女性活躍推進セミナーをオンラ...