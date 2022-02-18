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【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、道内で新たに２６５６人が新型コロ...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１６３人が新たに新型コロナウ...
道南いさりび鉄道は１８日、線路除雪業務を行う４０代、６０代、７０代の...
函館市教委は１７日、市立の小・中学校計１０校で児童、生徒の新型コロナ...
【知内】知内町教委は１７日、知内小の児童が新型コロナウイルスに感染し...
津軽海峡フェリーは１７日、大間港の海上荒天の影響により、函館―大間間...
函館市は、新川公園（上新川町１８）の市民向け雪捨て場を１９日午後５時...
気象庁によると、１７日午後６時１７分ごろ、浦河沖を震源とする地震があ...
【札幌、旭川、小樽】道などは１７日、道内で新たに３６２８人が新型コロ...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１６１人が新たに新型コロナウ...
【北斗】ハウスで栽培した軟白ネギの収穫と出荷作業が、市内の農家で進ん...
函館少年刑務所は１８日、２０代男性受刑者２人が新型コロナウイルスに感...
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■新幹線が落とした雪の塊 新函館北斗駅 北海道新幹線が発着する新函...
函館市は新年度、一人親家庭で経済的不利益の解消につなげようと、養育費...
災害時のボランティア活動を支援する道内の連携組織「北の国災害サポート...
【七飯】任期満了に伴う町長選（３月２２日告示、同２７日投開票）と、同...
函館市がまとめた２月の石油製品小売価格調査結果によると、１０日時点の...