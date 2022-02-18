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函館市教委は１７日、市立の小・中学校計１０校で児童、生徒の新型コロナ...
津軽海峡フェリーは１７日、大間港の海上荒天の影響により、函館―大間間...
函館市は、新川公園（上新川町１８）の市民向け雪捨て場を１９日午後５時...
気象庁によると、１７日午後６時１７分ごろ、浦河沖を震源とする地震があ...
【札幌、旭川、小樽】道などは１７日、道内で新たに３６２８人が新型コロ...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１６１人が新たに新型コロナウ...
ＪＲ北海道によると、１７日の降雪の影響で、長万部午前６時２８分発函館...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）は１７日、奥尻空港での降雪により、同空港...
函館地方気象台によると、北海道付近が気圧の谷の中となる影響で、渡島東...
函館市は１６日、５～１１歳の小児への新型コロナワクチン接種について、...
■新幹線が落とした雪の塊 新函館北斗駅 北海道新幹線が発着する新函...
函館市は新年度、一人親家庭で経済的不利益の解消につなげようと、養育費...
災害時のボランティア活動を支援する道内の連携組織「北の国災害サポート...
【七飯】任期満了に伴う町長選（３月２２日告示、同２７日投開票）と、同...
函館市がまとめた２月の石油製品小売価格調査結果によると、１０日時点の...
〇…北海道日本ハムファイターズは、オフィシャルマガジン「ＦＯＲＴＥ（...
道南の小中学校や特別支援学校などが出品する「第５９回函館・渡島・桧山...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１９...
函館市（４月１日） ▽地方税共同機...
「町会へ入会するきっかけに」。多くの市町村で町内会の加入率低下が悩み...