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函館市教委は１４日、市立の小・中１４校で児童・生徒の新型コロナウイル...
渡島教育局は１４日、生徒の新型コロナウイルス感染により函館中部高校全...
【札幌、旭川、小樽】道などは１４日、道内で新たに２２５２人が新型コロ...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに８７人が新たに新型コロナウイ...
函館少年刑務所は１３日、２０代、３０代、４０代の男性受刑者各１人が新...
道南いさりび鉄道は１３日、６０代男性社員１人と４０代女性社員１人が新...
【札幌、旭川、小樽】道などは１３日、道内で新たに２６９２人が新型コロ...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに１６５人が新たに新型コロナウ...
市立函館保健所は１２日、函館市内で新たに１４１人が新型コロナウイルス...
ＪＲ北海道は１２日、大雪の影響で６日から一部運休が続いていた函館－札...
スノーボードは１４日、ビッグエアの予選が行われ、女子は１７歳の村瀬心...
道南いさりび鉄道は１４日までに、６０代男性社員１人と４０代女性社員１...
函館市教委は１４日、市立の小・中１４校で児童・生徒の新型コロナウイル...
渡島教育局は１４日、生徒の新型コロナウイルス感染により函館中部高校全...
◇七飯町 （１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合...