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【速報】函館市内で２０２人感染、渡島５０人、桧山２人

　市立函館保健所は５日、函館市内で新たに２０２人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日当たりの感染者数が２００人を超えるのは４日連続。累計では４０１６人となり、４０００人を超えた。道発表分では函館市を除く渡島管内で５０人、桧山で２人の感染を確認し、道南全体で２５４人となった。
　同保健所によると、函館市内の感染者は１０歳未満４２人、１０代２３人、２０代１６人、３０代２４人、４０代３７人、５０代１９人、６０代１５人、７０代９人、８０代１２人、９０歳以上５人。男性１０７人、女性９５人。
　無症状３７人、軽症１６３人、中等症２人で、入院中は２２人、入院などで調整中は１８０人。うち１５１人に既往患者との接触歴があった。
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