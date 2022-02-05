市立函館保健所は５日、函館市内で新たに２０２人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１日当たりの感染者数が２００人を超えるのは４日連続。累計では４０１６人となり、４０００人を超えた。道発表分では函館市を除く渡島管内で５０人、桧山で２人の感染を確認し、道南全体で２５４人となった。

同保健所によると、函館市内の感染者は１０歳未満４２人、１０代２３人、２０代１６人、３０代２４人、４０代３７人、５０代１９人、６０代１５人、７０代９人、８０代１２人、９０歳以上５人。男性１０７人、女性９５人。

無症状３７人、軽症１６３人、中等症２人で、入院中は２２人、入院などで調整中は１８０人。うち１５１人に既往患者との接触歴があった。