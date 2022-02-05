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函館少年刑務所は４日、２０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
函館市の新型コロナウイルス新規感染者数が４日、３日連続で２００人を超...
市立函館保健所によると、４日発表の函館市内の感染者は１０歳未満２２人...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）は、町にゆかりの偉人や歴史文化につい...
ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道組合長）は２日、フードバンク道南協議会（五稜...
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道南の有資格者でつくる「野菜ソムリエコミュニティ函館」（会員３６人）...
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市立函館保健所は４日、函館市内で新たに２００人の新型コロナウイルス感...
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ＮＥＣは４日、自治体や教育機関向けに販売したノートパソコン「クローム...
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国公立大の２次試験の出願受け付けが４日、締め切られた。函館市内の３大...
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函館・江差自動車道（約７０キロ）のうち、今年度内の開通を予定する茂辺...
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