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道警は３日、函館中央署の５０代男性警部１人が新型コロナウイルスに感染...
函館市は３日、函館公園（青柳町）に勤務する指定管理者の職員１人が新型...
渡島教育局は３日、生徒の新型コロナウイルス感染のため、函館工業高校全...
ＪＡＬ（日本航空）は３日、函館と奥尻両空港の降雪のため、函館―奥尻間...
【知内】渡島西部広域事務組合は３日、知内消防署に勤務する男性職員２人...
函館市教委は３日、市立の小中学校計１０校で児童・生徒の新型コロナウイ...
【札幌、旭川、小樽】道などは３日、道内で新たに過去最多の３７８８人が...
市立函館保健所は３日、函館市内で新たに２１５人の新型コロナウイルス感...
函館市社会福祉協議会（市社協、大槻寅男会長）は２日、市総合福祉センタ...
函館市の新型コロナウイルスの新規感染者数が２日発表分も２０１人となり...
【福島】福島町は３日、町役場に勤務する職員１人が新型コロナウイルスに...
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◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...