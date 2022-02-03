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社会

函館―奥尻間１往復欠航

[ 社会 ]

　ＪＡＬ（日本航空）は３日、函館と奥尻両空港の降雪のため、函館―奥尻間...

函館―奥尻間１往復欠航

新たに１０の小中学校で学級閉鎖

[ 社会 ]

　函館市教委は３日、市立の小中学校計１０校で児童・生徒の新型コロナウイ...

新たに１０の小中学校で学級閉鎖

渡島の４高校で学級閉鎖

[ 社会 ]

　渡島教育局は２日、生徒への新型コロナウイルス感染が確認されたため、函...

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町村ガイド・一般（４日～７日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...

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町村ガイド・健康（４日～７日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...

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道教育大附属函館中で道徳授業

[ 教育 ]

　道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）で１月２４日、１、２年生を対象...

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元気いっぱい／ストレスとは？

[ 教育 ]

　ストレスの感じ方や対処について活発な意見を交わす函館赤川小学校の６年...

元気いっぱい／ストレスとは？
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知内消防署で新たに２人が新型コロナ感染

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新たに１０の小中学校で学級閉鎖

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町村ガイド・一般（４日～７日）

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町村ガイド・健康（４日～７日）

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函館盲学校と沖縄盲学校が寄宿舎交流

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道教育大附属函館中で道徳授業

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元気いっぱい／ストレスとは？

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道内で３７８８人感染　累計１０万人を突破

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【速報】函館で２１５人感染　渡島３４人、桧山３人

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ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『マルキチ食品』昆布巻

めん処はなぶさ美原店／「あっさり塩らーめん」お薦め

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