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【知内】渡島西部広域事務組合は３日、知内消防署に勤務する男性職員２人...
【札幌、旭川、小樽】道などは３日、道内で新たに過去最多の３７８８人が...
市立函館保健所は３日、函館市内で新たに２１５人の新型コロナウイルス感...
函館市社会福祉協議会（市社協、大槻寅男会長）は２日、市総合福祉センタ...
函館市の新型コロナウイルスの新規感染者数が２日発表分も２０１人となり...
新型コロナウイルスの感染拡大で自宅療養者が急増していることを受け、函...
日本語や日本文化を学ぶタイの高校生が１月２７日、函館市内の観光スポッ...
新型コロナウイルスの感染急拡大の状況を受け、函館市の山の手町会（佐藤...
渡島教育局は２日、生徒への新型コロナウイルス感染が確認されたため、函...
ＪＡＬ（日本航空）は３日、函館と奥尻両空港の降雪のため、函館―奥尻間...
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函館市教委は３日、市立の小中学校計１０校で児童・生徒の新型コロナウイ...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
函館盲学校（野戸谷睦校長）で１月２７日、沖縄盲学校とのオンラインによ...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）で１月２４日、１、２年生を対象...
ストレスの感じ方や対処について活発な意見を交わす函館赤川小学校の６年...
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