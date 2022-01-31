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渡島教育局は１月３１日、生徒の新型コロナウイルス感染により、函館中部...
函館市教委は１月３１日、市立の小中学校計１３校で児童・生徒の新型コロ...
函館税関は１月３１日、監視部の職員（年代・性別非公表）１人が新型コロ...
ＪＡＬ（日本航空）は１月３１日、函館―丘珠間の３往復６便と函館―奥尻...
道南いさりび鉄道は１月３１日、木古内方面の大雪のため、始発から函館―...
【札幌、旭川、小樽】道などは３１日、道内で新たに２２６６人が新型コロ...
市立函館保健所は１月３１日、函館市内で新たに７７人が新型コロナウイル...
北海道付近で冬型の気圧配置が続いた影響で、渡島・桧山地方は３０日、断...
函館少年刑務所（金堀町）は３０日、２０代の男性受刑者１人が新型コロナ...
【北斗】南渡島消防事務組合は３０日、北斗消防署七重浜出張所の２０代男...
函館の冬の味覚として知られる「ごっこ」。丸々とした可愛らしい姿が七福...
五稜郭タワー（中野恒社長）は１月３１日、新型コロナウイルス感染急拡大...
渡島教育局は１月３１日、生徒の新型コロナウイルス感染により、函館中部...
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函館税関は１月３１日、監視部の職員（年代・性別非公表）１人が新型コロ...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （２日...
【松前】町議会第１回会臨時会が１月３１日開かれた。住民税非課税世帯に...