道は２９日、函館以外の渡島管内で２０人、桧山管内で２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。渡島で１３人、桧山は１人が既往患者との接触歴があった。

渡島、桧山のいずれも新たなクラスター（感染者集団）の発生はなかったが、既存クラスターのうち北斗市のグループホームで新たに職員２人の感染が確認され、計１０人となった。