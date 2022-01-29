市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに１７４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１００人を超えるのは４日連続。市内の感染者数は延べ２８４２人となった。

感染者の年代別内訳は１０歳未満２９人、１０代３３人、２０代２０人、３０代２５人、４０代２７人、５０代１４人、６０代１５人、７０代６人、８０代４人、９０歳以上１人。１７４人中軽症が１４１人、無症状３２人、中等症１人。このうち、１１３人が既往患者との接触歴があった。４人が入院したほかは入院などに向けて調整中。