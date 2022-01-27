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【北斗】市は２７日、本庁舎勤務の職員１人（年齢、性別非公表）が新型コ...
【札幌、旭川、小樽】道などは２７日、道内で新たに２８５６人が新型コロ...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに２１４人が新型コロナウイルス...
渡島教育局は２６日、函館中部高校で生徒への新型コロナウイルス感染が確...
第一管区海上保安本部は２６日、函館海上保安部所属の２０代男性職員（海...
函館少年刑務所は２６日、同刑務所の職員２人と４０代の男性受刑者１人が...
道警は２６日、函館中央署地域課の２０代男性巡査１人が新型コロナウイル...
函館市教委は２６日、函館柏野小の児童２人、函館高丘小の児童３人、函館...
函館市病院局は２６日、市立函館病院に勤務する医療従事者１人（年齢性別...
【七飯】２月１２、１３日の両日に大沼公園広場で開かれる「第５６回大沼...
函館アイスホッケー協会は２７日、函館市民スケート場で理事会を開き、新...
函館中央署はこのほど、歩行者とドライバー双方に交通事故防止を呼び掛け...
函館市区選出の道議会議員、川尻秀之氏（自民党）が２７日午前９時４８分...
【北斗】市は２７日、本庁舎勤務の職員１人（年齢、性別非公表）が新型コ...
【七飯】第１回七飯町議会臨時会が２７日開かれた。住民税非課税世帯に対...
◇北斗市（２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（２８日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
一糸乱れぬパフォーマンスとホールに響き渡る楽器演奏で保護者やＯＢらを...