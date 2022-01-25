この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道は２５日、函館以外の渡島管内で、新たに３８人が新型コロナウイルスに...
函館少年刑務所は２５日、同刑務所の２０代男性受刑者１人が新型コロナウ...
函館市農林水産部は２５日、市水産物地方卸売市場施設内の事業所に勤務す...
函館市教委は２５日、函館港小学校で児童１人、柏野小で児童２人、青柳中...
【厚沢部】町教委は３０日に開催を予定していた第２回文化講演会「南極で...
【札幌、旭川、小樽】道などは２５日、道内で新たに１５３６人が新型コロ...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに９８人が新型コロナウイルスに...
函館地方法務局は２５日、同局登記部門に勤務する２０代の男性職員１人が...
【七飯】町は２５日、土木課の職員１人が新型コロナウイルスに感染したと...
函館駅前ビル（旧棒二森屋アネックス）が今月３１日で閉館するのに合わせ...
【札幌】道は２５日、新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、政府が道...
道は２５日、函館以外の渡島管内で、新たに３８人が新型コロナウイルスに...
函館少年刑務所は２５日、同刑務所の２０代男性受刑者１人が新型コロナウ...
函館市農林水産部は２５日、市水産物地方卸売市場施設内の事業所に勤務す...
函館市教委は２５日、函館港小学校で児童１人、柏野小で児童２人、青柳中...
【江差】江差町の照井誉之介町長は２５日の町議会全員協議会で、新型コロ...
【江差】第１回町議会臨時会が２５日に開かれた。大規模盛土造成地第二次...
【厚沢部】町教委は３０日に開催を予定していた第２回文化講演会「南極で...