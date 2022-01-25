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雪に覆われた函館市の五稜郭公園の堀の上に２２日、不法に侵入したと見ら...
函館市桔梗町３７２の道総研林業試験場道南支場の敷地内に、さまざまなキ...
函館地裁は２４日、同地裁・家裁の事務局部門に勤務する３０代の裁判所事...
道警は２４日、函館中央署地域課の２０代男性巡査１人が新型コロナウイル...
道は２４日、函館以外の渡島管内で２６人、桧山管内１人の新型コロナウイ...
函館少年刑務所は２４日、同刑務所の２０代男性受刑者２人が新型コロナウ...
函館市教委は２４日、函館青柳小学校の教職員１人、函館柏野小の児童２人...
【札幌、旭川、小樽】道などは２４日、道内で新たに１５８９人が新型コロ...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに３８人が新型コロナウイルスに...
道警本部厚生課は２３日、函館中央署留置管理課巡査の２０代の男性警察官...
函館駅前ビル（旧棒二森屋アネックス）が今月３１日で閉館するのに合わせ...
【北斗】市選管（種田信二委員長）は２４日、１６日に無投票再選を決めた...
函館駅前東地区再開発事業で旧棒二森屋跡地に新たな公共施設が整備される...
道観光振興機構（札幌）は２０日、アフターコロナに備え、インバウンド（...
フードデリバリー大手の「Ｗｏｌｔ（ウォルト）」を展開するウォルトジャ...
函館山ロープウェイは２４日、道に新型コロナウイルス対策の「まん延防止...
〇…森町の障害者就労支援施設「わかば」の利用者５人が２１日、函館市陣...
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「第２３回ショパン国際ピアノコンクール ｉｎ ＡＳＩＡ」（組織委員会...
函館市民スケート場（金堀町）で２３日、今年度２回目となる「イベントデ...