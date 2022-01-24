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道警は２４日、函館中央署地域課の２０代男性巡査１人が新型コロナウイル...
道は２４日、函館以外の渡島管内で２６人、桧山管内１人の新型コロナウイ...
函館少年刑務所は２４日、同刑務所の２０代男性受刑者２人が新型コロナウ...
函館市教委は２４日、函館青柳小学校の教職員１人、函館柏野小の児童２人...
【札幌、旭川、小樽】道などは２４日、道内で新たに１５８９人が新型コロ...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに３８人が新型コロナウイルスに...
道警本部厚生課は２３日、函館中央署留置管理課巡査の２０代の男性警察官...
函館少年刑務所は２３日、４０代男性刑務官１人が新型コロナウイルスに感...
函館市乃木町の主婦で、市内の「書法 勝游社（しょうゆうしゃ）」（上山...
モダン歌謡劇「宴屋（うたげや）」の舞台公演が２０、２１の両日、函館市...
函館地裁は２４日、同地裁・家裁の事務局部門に勤務する３０代の裁判所事...
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【七飯】町は、４月１日から町保健センターで勤務する保健師１人を募集し...
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◇北斗市（２５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２６日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
【北斗】市教育委員会は１７日、３０日に開催を予定した市学習体験ひろば...