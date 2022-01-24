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道警本部厚生課は２３日、函館中央署留置管理課巡査の２０代の男性警察官...
函館少年刑務所は２３日、４０代男性刑務官１人が新型コロナウイルスに感...
函館市乃木町の主婦で、市内の「書法 勝游社（しょうゆうしゃ）」（上山...
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◇北斗市（２６日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
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