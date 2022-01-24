市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに３８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内の感染者の累計は２０５４人となった。

函館市内の感染者は１０歳未満が男女各２人、１０代男性６人と性別非公表１人、２０代男性６人と女性３人、３０代男性２人と女性１人、４０代男性４人と女性３人、５０代が男女各１人、６０代男女各１人、７０代男性１人、年代性別非公表３人。

無症状の３０代男性１人以外は軽症。入院中の７０代男性以外は入院などに向け調整中。３人に流行地への滞在歴があり、感染経路不明は８人。



