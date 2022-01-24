この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館少年刑務所は２３日、４０代男性刑務官１人が新型コロナウイルスに感...
函館市乃木町の主婦で、市内の「書法 勝游社（しょうゆうしゃ）」（上山...
モダン歌謡劇「宴屋（うたげや）」の舞台公演が２０、２１の両日、函館市...
通所介護（デイサービス）を運営するライフカレッジ石川公園前（函館市石...
【札幌、旭川、小樽】道などは２３日、道内で新たに１５９１人が新型コロ...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新たに３３人が新型コロナウイルスに...
北海道太平洋生コン（函館市昭和２、井町孝彦社長）は２０日、フードバン...
北海道電力函館支社と北海道電力ネットワーク函館支店は２１日、北海道国...
遺愛女子中学・高校（福島基輝校長）は賞味期限が迫った備蓄食料を有効活...
今年度の函館市安全活動実践功労賞の表彰式が２０日、市役所で開かれた。...
連載小説「秀吉と本因坊」が２３日完結した。時代小説の人気作家・坂岡真...
遺愛女子高校出身の函館市議会の女性議員３人でつくる、函館市議遺愛ＯＧ...
○…函館ＹＷＣＡ（函館市松陰町）は、毎年好評の熊本県産...
２０１９年１月末で閉店した旧棒二森屋アネックスの建物を活用しテナント...
北海道付近で冬型の気圧配置が緩んだため、２３日の函館市内は日中に晴れ...
道警本部厚生課は２３日、函館中央署留置管理課巡査の２０代の男性警察官...
函館少年刑務所は２３日、４０代男性刑務官１人が新型コロナウイルスに感...
函館市乃木町の主婦で、市内の「書法 勝游社（しょうゆうしゃ）」（上山...