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函館市教委は２０日、函館柏野小学校で１人、五稜郭中学校で２人、市立函...
２０日は二十四節気の一つで、１年で寒さが最も厳しい日とされる「大寒」...
新型コロナウイルスのオミクロン株感染拡大を受け、函館市内の病院や高齢...
函館市国民健康保険運営協議会（堀田三千代会長）の今年度第２回会合が１...
函館市内の塗装、建築、鉄工業などの会員でつくる「一輪会」（播磨博良会...
冬型の気圧配置による低気圧の影響で、１９日夜から２０日にかけて渡島西...
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料理に眠る歴史を紐解き 地元の人も知らない老舗の味を発信する 開港都...
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日本語や英語で交流を楽しむ「Ｇワールド」（函館コミュニティプラザ・Ｇ...