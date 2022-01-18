函館市内で４５人感染 １日あたり過去最多
同保健所によると、感染者は１０歳未満の女児１人と性別非公表１人、２０代の男女各１３人と性別非公表２人、３０代の男性１人と女性２人、４０代男性２人、５０代男性１人、６０代の男性１人と女性２人、７０代と８０代の男性各１人、年代非公表男性１人、性別と年代非公表３人。
いずれも軽症または無症状で、入院または入院などで調整中。うち１５人に流行地への滞在歴があり、２６人が既往患者との接触歴があった。
道は１８日、函館以外の渡島管内で２１人、桧山管内で１３人の新型コロナ...
【北斗】高齢者ら交通弱者の足にと、市地域公共交通活性化協議会（法定協...
【北斗】１８日午前６時１５分ごろ、道南いさりび鉄道七重浜駅構内で、列...
【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、道内で新たに計６９８人が新型コロ...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）で１７日、６５歳以上の高齢者や医...
道は、今年度の知事感謝状（漁業秩序確立功労者）を函館中央署、道警函館...
昨年１０月の衆院選時に函館市選挙管理委員会が募集した投開票事務アルバ...
道によると、桧山振興局管内で行われた法要で新型コロナウイルスの集団感...
【札幌、旭川、小樽】道などは１７日、道内で新たに計６４３人が新型コロ...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...
道は１８日、函館以外の渡島管内で２１人、桧山管内で１３人の新型コロナ...
函館アイスホッケー協会は１８日、新型コロナウイルスの感染が拡大してい...
【七飯】２月１２、１３日に大沼公園広場で開催される「第５６回大沼函館...
【北斗】高齢者ら交通弱者の足にと、市地域公共交通活性化協議会（法定協...
【北斗】市観光協会は２９、３０の両日、ＪＲ新函館北斗駅前の市観光交流...
【江差】江差観光コンベンション協会（西海谷望会長）は１３日に開いた３...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２１日...
【北斗】１８日午前６時１５分ごろ、道南いさりび鉄道七重浜駅構内で、列...
【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、道内で新たに計６９８人が新型コロ...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに４５人が新型コロナウイルスに...