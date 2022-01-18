市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに４５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同市内における１日の感染者としては過去最多。感染者数の累計は１８０１人となった。

同保健所によると、感染者は１０歳未満の女児１人と性別非公表１人、２０代の男女各１３人と性別非公表２人、３０代の男性１人と女性２人、４０代男性２人、５０代男性１人、６０代の男性１人と女性２人、７０代と８０代の男性各１人、年代非公表男性１人、性別と年代非公表３人。

いずれも軽症または無症状で、入院または入院などで調整中。うち１５人に流行地への滞在歴があり、２６人が既往患者との接触歴があった。