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道は、今年度の知事感謝状（漁業秩序確立功労者）を函館中央署、道警函館...
昨年１０月の衆院選時に函館市選挙管理委員会が募集した投開票事務アルバ...
道によると、桧山振興局管内で行われた法要で新型コロナウイルスの集団感...
【札幌、旭川、小樽】道などは１７日、道内で新たに計６４３人が新型コロ...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...
函館市民スケート場（金堀町１０）で１６日、今年度１回目の「イベントデ...
道などは１６日、道内で新たに計６９２人が新型コロナウイルスに感染した...
市立函館保健所は１６日、函館市内居住の１４人が新たに新型コロナウイル...
気象庁は１６日午後２時、函館市や噴火湾沿岸、渡島西部４町を含む太平洋...
気象庁によると、１６日午前９時現在、函館市や噴火湾沿岸、渡島西部４町...
テニスの全国選抜ジュニア選手権大会光杯北海道大会道南西ブロック予選大...
函館市はこのほど、２０２０年度の決算内容をグラフや表を使って分かりや...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）で１７日、６５歳以上の高齢者や医...
【知内】道内一のニラ産地知内町で、ブランドニラ「北の華」を新年始めに...
自然のメカニズムは時として想像を超える。限りない未知の世界があるとい...
道などは、２５日午後１時半から今年度のがん・循環器病患者就労支援研修...
昨年１２月に車体改修を終えた函館市電の部分低床車８１０１号車が１７日...
函館市内に昨年、５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で...
モダン歌謡劇「宴屋（うたげや）」の函館公演「星に願いを月に祈りを」が...
函館市内や近郊で活動するハンドメイド作家やアーティストなどが作品販売...