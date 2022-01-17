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道などは１６日、道内で新たに計６９２人が新型コロナウイルスに感染した...
市立函館保健所は１６日、函館市内居住の１４人が新たに新型コロナウイル...
気象庁は１６日午後２時、函館市や噴火湾沿岸、渡島西部４町を含む太平洋...
気象庁によると、１６日午前９時現在、函館市や噴火湾沿岸、渡島西部４町...
函館労働基準監督署は、同署管内（渡島、桧山）の昨年末時点での労働災害...
【木古内】１８３１（天保２）年から続く佐女川神社の伝統神事「第１９２...
函館の料理人集団「クラブ・ガストロノミー・バリアドス」（通称ガスバリ...
気象庁は１６日午前１時５分ごろ、函館港で３０センチの津波を観測したと...
気象庁は１６日午前０時１５分、函館市を含む北海道の太平洋沿岸地域に津...
【木古内】佐女川神社の「寒中みそぎ祭り」は最終日の１５日、２年ぶりの...
○…函館映画鑑賞協会は２２日、第２５３回例会を函館市中央図書館視聴覚...
【北斗】任期満了に伴う北斗市長選が１６日告示され、無所属で現職の池田...
函館市内の高校生や在住外国人が１３日、マレーシアの学生とオンラインで...
大学入学共通テストは１６日、２日目を迎え、津波警報を受けテストの中止...
函館市民スケート場（金堀町１０）で１６日、今年度１回目の「イベントデ...
立憲民主党代表代行の逢坂誠二衆院議員が１６日、国政報告のため函館新聞...
【京都】皇后盃第４０回全国都道府県対抗女子駅伝（９区間４２・１９５キ...
まちづくり事業を手掛ける函館島（本社・末広町、蒲生寛之代表）は函館に...
函館市に商品開発拠点を構える、ナカ電子（中嶋俊一社長、本社＝東京）は...