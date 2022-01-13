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市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
津軽海峡フェリーは１３日、大間午前７時発函館行き１便と函館同９時半発...
【郡山】１３日午前５時半ごろ、東北新幹線郡山駅構内の上下線で、線路の...
函館市内では今月に入り、凍結した雪道での転倒事故が相次いでいる。市消...
急速に発達した低気圧が北海道付近を通過した影響で、１２日の道内は道東...
道警函館方面本部は１２日、同本部本庁舎屋上で年頭点検を行った。警部以...
【厚沢部】町は、町役場、町民交流センターあゆみ、教育委員会の各直通番...
【江差】江差署は１０日、フードセンターブンテン江差店（町伏木戸町５６...
【木古内】木古内署（柏尾源署長）は「１１０番の日」の１０日、道の駅「...
◇北斗市（１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１４日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
【乙部】町は１３日、町役場に勤務する職員１人に新型コロナウイルス感染...
【札幌、旭川、小樽】道などは１３日、道内で新たに計３２８人が新型コロ...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
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函館市松風町の生花店「フラワーショップユウキ」を運営。かつては函館市...
伝統のかまぼこと手作りの総菜 年末には量り売りのおせちも 中島廉売大...
鮮度にこだわる精肉店の逸品を買い求める 「ふれんどりぃ千葉」は、50...