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市立函館保健所は３日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
日本航空（ＪＡＬ）は３日、機材繰りのため、丘珠発函館行きの１便を欠航...
ハートランドフェリーは３日、低気圧による海上荒天で江差―奥尻間の１往...
函館市谷地頭町の函館八幡宮（川見順春宮司）で２日、境内に向かう急斜面...
日本空港（ＪＡＬ）は２日、機体整備のため、函館―丘珠間の３便を欠航し...
【札幌】道などは２日、道内で新たに１６人が新型コロナウイルスに感染し...
市立函館保健所は２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
北海道付近が冬型の気圧配置となり寒気が入った影響で、函館市内では年越...
ＪＡＬ（日本航空）は１日、函館―丘珠間の２往復４便を欠航した。また、...
【乙部】町の魅力アップなどを目指している４０代までの若手有志が、２０...
【札幌】道などは３日、道内で新たに１０６人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は３日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
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ハートランドフェリーは３日、低気圧による海上荒天で江差―奥尻間の１往...
個人事業主として造園業を営んでいた長尾英光さん（６６）が１９８５年に...
函館ラグビースクール（工藤篤校長）は１日、根崎ラグビー場で「元旦ラグ...
函館八幡宮（谷地頭町）の剣道場「函館神威（しんい）館」（館長＝川見順...
函館市谷地頭町の函館八幡宮（川見順春宮司）で２日、境内に向かう急斜面...
函館市内の百貨店など大型小売店で２日、新春の初売りが始まった。各店で...
函館市の戸井、恵山、椴法華、南茅部地区の小売店などでつくる函館東商工...