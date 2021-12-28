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道は２４日、桧山振興局に勤務するの管理職の男性職員（６１）を同日付で...
正月用のしめ飾りを露店で販売する「歳（とし）の市」が、函館市松風町の...
気象庁によると、２７日午前４時４０分ごろ、浦河沖を震源とする地震があ...
【江差、上ノ国】２７日午後１時ごろ、江差町砂川、椴川町、上ノ国町内郷...
ＪＡＬ（日本航空）は２７日、丘珠空港の降雪のため函館―丘珠間の３往復...
【札幌】道などは２５日、札幌市で１１人が新型コロナウイルスに感染した...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
ＭＥＧＡドン・キホーテ函館店（函館市美原１）で５日始まったお菓子の家...
冬のイベント、５人におまかせ―。函館ゆかりの偉人たちによる２次元アイ...
函館市在住の助産師、窪田理珠（るみ）さんが、出産間もない母親たちに向...
【札幌、江別、恵庭、千歳】中学バスケットボールの北海道新人大会南大会...
【徳島】中学ハンドボールの第３０回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（...
【札幌】牛乳の消費拡大につなげようと、北洋銀行（安田光春頭取）は２７...
松川町会（深瀬晃一会長）はこのほど、同町会館で「町民ふれあいもちつき...
【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）の創立３０周年記念定期演奏会が２５...
２０２２年新春の初売りに向け、函館市内の百貨店やデパートでは福袋販売...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は、職員を対象にした新型コロナウ...
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道は２７日、健康上の理由で新型コロナウイルスワクチンを接種できない人...
日本リハビリテーション医学会主催の市民公開講座「コロナに負けない身体...