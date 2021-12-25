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【北斗】トラピスト修道院（市三ツ石）に続く「トラピスト通り」の並木道...
木下グループ（東京）と北海道エアポート、函館空港ビルデングは２９日、...
２０２１年も残すところ１週間。函館市石川町の造園業、桔梗造園（山本久...
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【札幌、旭川】道などは２４日、道内で新たに１２人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
新型コロナウイルス禍で需要が低迷する牛乳・乳製品の消費拡大と冬場の交...
函館市民映画館シネマアイリスで１０月から上映中の映画「草の響き」（斎...
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札幌管区気象台は２４日、道内の向こう３カ月（１～３月）の天候の見通し...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】さいとう小...
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○…道は、道内中小企業がテレ―ワークを導入する際、就業規則の改正や通...
【北斗】トラピスト修道院（市三ツ石）に続く「トラピスト通り」の並木道...
渡島総合振興局と桧山振興局がまとめた今年度上半期（４～９月）の渡島、...