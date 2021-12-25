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【上ノ国】上ノ国町商工会青年部（久末元部長）は２３日、クリスマスを待...
【札幌、旭川】道などは２４日、道内で新たに１２人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
新型コロナウイルス禍で需要が低迷する牛乳・乳製品の消費拡大と冬場の交...
厳冬期を迎えて、道南でも水道凍結に注意が必要な時季になってきた。函館...
クリスマスが目前に迫り、函館市内の洋菓子店などでは、クリスマスケーキ...
１８８２（明治１５）年創業の酒問屋「旧菊泉本店」の別邸として１９２１...
道中小企業家同友会函館支部の５０歳以下の会員でつくる青経未来塾（若山...
【北斗】トラピスト修道院（市三ツ石）に続く「トラピスト通り」の並木道...
渡島総合振興局と桧山振興局がまとめた今年度上半期（４～９月）の渡島、...
石川県出身の作家、赤地健さんと木田克之さんによる「ゆく年くる年展」が...
道南の冬を代表する味覚の一つ「ゴッコ（ホテイウオ）」の魅力を楽しむ「...
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渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホールに２０２...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、昨年度は中止を余儀なくされた函館...
道内の酪農家のピンチを救おうと、渡島総合振興局は渡島合同庁舎（函館市...
コロナ禍が続いて約２年。この間、マスクの形状にも変化や進化が感じられ...