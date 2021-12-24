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【札幌、旭川】道などは２４日、道内で新たに１２人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
新型コロナウイルス禍で需要が低迷する牛乳・乳製品の消費拡大と冬場の交...
厳冬期を迎えて、道南でも水道凍結に注意が必要な時季になってきた。函館...
クリスマスが目前に迫り、函館市内の洋菓子店などでは、クリスマスケーキ...
１８８２（明治１５）年創業の酒問屋「旧菊泉本店」の別邸として１９２１...
道中小企業家同友会函館支部の５０歳以下の会員でつくる青経未来塾（若山...
【八雲、長万部】２３日午前９時５５分ごろ、八雲町内浦町や東雲町など町...
【江差、上ノ国】桧山管内の小学生を対象とした今年度の「ひやまリサイク...
【札幌、旭川】道などは２３日、道内で新たに２６人が新型コロナウイルス...
函館市内の小・中・義務教育学校で２４日、２学期の終業式があった。児童...
食品・酒類小売業やカフェ経営を手掛ける「十字屋」（函館市末広町、菅原...
【北斗】北斗茂辺地小中学校（星野みさお校長、児童生徒２６人）、北斗石...
海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は２９日午...
【森】森小学校（金澤力校長、児童３３７人）２２日、森町とソフトバンク...
【上ノ国】上ノ国町商工会青年部（久末元部長）は２３日、クリスマスを待...
函館市議会第３回臨時会が２４日、開かれた。子育て世帯に１人あたり現金...
【札幌、旭川】道などは２４日、道内で新たに１２人が新型コロナウイルス...
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道産根ボッケ、シマホッケの干物が自慢 戦後、米穀店からスタートし、2...