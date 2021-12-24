この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
新型コロナウイルス禍で需要が低迷する牛乳・乳製品の消費拡大と冬場の交...
クリスマスが目前に迫り、函館市内の洋菓子店などでは、クリスマスケーキ...
１８８２（明治１５）年創業の酒問屋「旧菊泉本店」の別邸として１９２１...
道中小企業家同友会函館支部の５０歳以下の会員でつくる青経未来塾（若山...
【八雲、長万部】２３日午前９時５５分ごろ、八雲町内浦町や東雲町など町...
【江差、上ノ国】桧山管内の小学生を対象とした今年度の「ひやまリサイク...
【札幌、旭川】道などは２３日、道内で新たに２６人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
気象庁によると、２３日午前６時５４分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
気象庁は２２日、今年の日本の天候状況（速報値）を発表した。年平均気温...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
函館大谷短大（福島憲成学長）こども学科２年による総合実践発表会が２１...
バスケットボールの北海道新人大会南大会（道バスケットボール協会主催）...
〇…渡島総合振興局は、函館山ロープウェイ山麓駅とＪＲ新...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、２５日...
新型コロナウイルス禍で需要が低迷する牛乳・乳製品の消費拡大と冬場の交...
厳冬期を迎えて、道南でも水道凍結に注意が必要な時季になってきた。函館...
クリスマスが目前に迫り、函館市内の洋菓子店などでは、クリスマスケーキ...
【北斗】任期満了に伴う北斗市長選（来年１月１６日告示、２３日投開票）...
函館市議会は２３日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第３回臨...