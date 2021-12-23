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【江差、上ノ国】桧山管内の小学生を対象とした今年度の「ひやまリサイク...
【札幌、旭川】道などは２３日、道内で新たに２６人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
気象庁によると、２３日午前６時５４分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
気象庁は２２日、今年の日本の天候状況（速報値）を発表した。年平均気温...
戦時中の資材不足、戦局悪化で工事が中断され、未完に終わった鉄道路線「...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は１７日、函館...
函館市の生涯学習講座、市高齢者大学青柳校の卒業式が１６日、市公民館で...
【江差】江差保健所は２２日、管内にＡ群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報を発...
ハートランドフェリーは２２日、低気圧による海上荒天のため、江差―奥尻...
【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）は２５日午後５時半から、北斗市総合...
【上ノ国】町商工会青年部（久末元部長）は１０月から、ホームページ作成...
【八雲、長万部】２３日午前９時５５分ごろ、八雲町内浦町や東雲町など町...
【江差、上ノ国】桧山管内の小学生を対象とした今年度の「ひやまリサイク...
◇北斗市（２４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （２４...
函館大妻高校（池田延己校長）で１３、１４の両日、辻調理師専門学校（大...
南茅部高校（藤井浩之校長）で１４日、「企業・学校訪問発表会」が開かれ...
函館商業高校（古室信行校長）で２０日、流通ビジネス科の生徒による課題...
大人の手を借りながら工事現場などで活躍する小型バックホウの操縦を体験...